ХК «Ижсталь» уступила команде из Перми в первой игре перед сезоном

Фото: Яна Рафикова/sportur.ru

5 августа в Перми прошла первая игра перед сезоном между ХК «Ижсталь» и «Молот-Прикамье». Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Счет открыли хозяева льда на 7 минуте, но «сталевары» не заставили долго ждать, они забили гол до перерыва. Но на последней минуте второго периода в ворота «Ижстали» влетело сразу две шайбы. В третьем периоде ижевская команда сравняла счет.

- В послематчевой серии штрафных бросков удачливее были ижевчане. На заброшенные шайбы Антона Кочуров, Михаила Шестопалова и Кирилла Полозова хозяева ответили лишь двумя точными бросками, - сообщает пресс-служба.

Игра завершилась победой пермской команды – 3:2.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 6 августа: 28 новых случаев заражения и 1 умерший.

- Сотрудника УФСИН по Удмуртии осудят за злоупотребление должностными полномочиями.