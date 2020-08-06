Массовые рейды по проверке водителей на трезвость пройдут в Ижевске

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В Ижевске пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД по городу.

- 7 августа в столице Удмуртии пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения, - говорится в сообщении.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску обращает внимание, что в соответствии с законодательством России за управление машиной, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от полутора до 2 лет.

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