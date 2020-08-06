После вмешательства прокуратуры Удмуртии работникам одной из больниц вернули положенные выплаты

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В Удмуртии после вмешательства прокуратуры сотрудники районной больницы получили «коронавирусные» выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Установлено, что три работника больницы, которые участвуют в лечение пациентов с коронавирусом, получают выплаты без учета районного коэффициента. Причиной нарушений явилось неправильное толкование закона и отсутствие контроля экономической службы, - говорится в сообщении.

После прокурорской проверки работникам были начислены выплаты.

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