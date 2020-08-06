«Его припарковали на берег и разобрали»: в Ижевске ликвидировали плавучий остров на Воложке

Фото: скриншот видео

В Ижевске началась ликвидация плавучих островов. Так, на днях, на Воложке убрали один остров. Видеоотчет об этом опубликовал у себя на странице гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

- Операция по ликвидации островов на Ижевском пруду продолжается. Один остров уже припарковали на берег и техника его сейчас уничтожает, - рассказывает на кадрах Сергей Буторин.

Напомним, не так давно в Ижевском пруду в районе Воложки появился новый плавучий остров.

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