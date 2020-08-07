Два участка дороги отремонтировали в Граховском районе Удмуртии

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

В Граховском районе Удмуртии завершили ремонт двух участков дороги «Алнаши-Грахово» и «Кизнер-Грахово». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Ремонт первого участка был начат 12 мая, дорожники убрали старый асфальт и уложили новый в два слоя, также укрепили обочины. На второй участок специалисты вышли в конце мая, там проведены аналогичные работы. Для удобства пассажиров были благоустроены посадочные площадки, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, - говорится в сообщении.

Комиссия подписала акт приемки, замечаний к качеству работ нет.

Так, на сегодняшний день из 19 региональных объектов, которые планировалось отремонтировать в 2020 году, уже сданы 13 участков. Работы продолжаются на 6.

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