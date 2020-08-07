Спасатели вытащили труп женщины из акватории Ижевского пруда

Фото: ПСС Ижевска
7 августа около 11:00 спасатели вытащили из акватории Ижевского пруда труп женщины. Об этом сообщает пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования столицы Удмуртии.
- По сообщениям заявителя в районе ТЭЦ-1, в воде плавает труп женщины. По прибытию, спасатели извлекли из воды труп женщины (личность не установлена), - говорится в сообщении.
Тело передали сотрудникам полиции.
Напомним, в ГУ МЧС России по Удмуртии рассказали, сколько человек погибло на водоемах Удмуртии с начала 2020 года.
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