Спасатели вытащили труп женщины из акватории Ижевского пруда

Фото: ПСС Ижевска

7 августа около 11:00 спасатели вытащили из акватории Ижевского пруда труп женщины. Об этом сообщает пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования столицы Удмуртии.

- По сообщениям заявителя в районе ТЭЦ-1, в воде плавает труп женщины. По прибытию, спасатели извлекли из воды труп женщины (личность не установлена), - говорится в сообщении.

Тело передали сотрудникам полиции.

Напомним, в ГУ МЧС России по Удмуртии рассказали, сколько человек погибло на водоемах Удмуртии с начала 2020 года.

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