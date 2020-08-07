Для студентов-платников предложили вернуть в практику механизм распределения

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В Минтруда поступило письмо с предложением вернуть систему распределения для студентов, которые поступили в вузы на платное отделение, но оплачивать обучение не могут. Об этом сообщает RT на русском.

- Просим вас рассмотреть возможность вернуть в практику механизм распределения выпускников. Заключать договоры на обучение на безвозмездной основе при условии, что после окончания вуза они будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России, - говорится в тексте обращения члена Общественной палаты России Султана Хамзаева.

В случае если студент откажется от распределения после окончания вуза или будет отчислен, то его обяжут возместить средства, затраченные на его обучение.

Султан Хамзаев отметил, что этот механизм позволит студентам страны получить образование независимо от их финансовых возможностей, а также поможет восполнить нехватку специалистов в регионах.

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