На перегоне Ижевск–Заводская «легковушка» врезалась в пригородный поезд

Фото: Алена Селезнева

7 августа утром на переезде 138 км перегона Ижевск-Заводская «легковушка» врезалась в пригородный поезд сообщением «Ижевск-Глазов». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

- Причиной ДТП стало грубое нарушение водителем ПДД: он выехал на переезд на запрещающие показания переездной сигнализации, - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. На график движения поездов ДТП не повлияло.

ОАО «РЖД» призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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