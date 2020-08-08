Режим работы сухого фонтана в Ижевске изменится с 10 августа

Новый режим работы фонтана будет действовать до 23 августа Фото: Амир Закиров

С 10 августа изменится режим работы сухого светомузыкального фонтана на Центральной площади Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

В будние дни:

С 10:00 до 17:00 – фонтан работать не будет.

С 17:00 до 20:00 – смена динамического и статического режима.

С 20:00 до 20:16 – музыкальный режим.

С 20:16 до 21:00 – смена динамического и статического режима.

С 21:00 до 21:16 – музыкальный режим.

С 21:16 до 21:45 – смена динамического и статического режима.

С 21.45 до 21:52 – музыкальный режим.

С 21:52 до 23:00 – смена динамического и статического режима.

Режим работы фонтана в субботу:

С 10:00 до 15:00 – фонтан работать не будет.

С 15:00 до 20:00 – смена динамического и статического режима.

С 20:00 до 21:48 – музыкальный режим с десятиминутными перерывами на динамический режим.

С 21:48 до 23:00 – статический режим.

Режим работы фонтана в воскресенье:

С 10:00 до 15:00 – фонтан работать не будет.

С 15:00 до 20:00 – смена динамического и статического режима.

С 20:00 до 23:00 – фонтан будет работать по расписанию буднего дня.

Новый режим работы фонтана будет действовать до 23 августа.

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