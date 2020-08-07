Какой будет погода в Ижевске в выходные?

Фото: Амир Закиров

В предстоящие выходные в Ижевске и Удмуртии ожидается резкое падение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Так, по данным сервиса Яндекс погоды, днем, в субботу, 8 августа ожидается +20…+22 градуса, ночью +13…+15 градусов, весь день пасмурно. Также по сообщениям регионального МЧС в ночь на 8 августа ожидаются грозы и усиление ветра до 15-17 м/c

9 августа, в воскресенье, днем будет +19…+20 градусов, ночью +13…+16 градусов, пасмурно.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели ветреная погода сохранится, дневная и ночная температуры воздуха продолжат понижаться.

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