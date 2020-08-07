Ижевчанина осудят за съеденный протокол очной ставки

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В Ижевске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина съел часть протокола очной ставки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый, находясь в следственном кабинете изолятора временного содержания и являясь обвиняемым по уголовному делу, после очной ставки разорвал протокол и часть съел, - говорится в сообщении.

На данный момент уголовное дело направлено в районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

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