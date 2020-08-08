По просьбе жителей на нерегулируемом переходе в Ижевске установили светофор

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Новый светофор установили в Ижевске на улице 40 лет Победы возле домов №110 и №116. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Объект появился по просьбе жителей микрорайона в рамках проекта «Улицы Победы». После проведения технического подключения к электросетям он начнет работу в автоматическом режиме.

- Данный пешеходный переход ведет к социальным учреждениям, санаториям, профилакториям и другим объектам, расположенным на улице Ухтомского. Появление светофора позволит повысить безопасность пешеходов, снизит аварийность на дороге, - говорится в сообщении.

Всего по проекту «Улицы Победы» в Ижевске запланирована установка двух светофоров. Второй в ближайшее время появится на перекрестке улиц 30 лет Победы и 6-я Подлесная. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске предусмотрена установка еще двух светофорных объектов – на улице Пушкинская в районе Администрации Первомайского района, а также на улице Союзной у дома №87.

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