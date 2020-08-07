Бизнесмен из Удмуртии выиграл в лотерею 1,3 млн рублей

Фото: Сергей Грачев

Житель Удмуртии выиграл в лотерею 1 392 204 рубля. Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи.

- Мне везет! Пару лет назад я выиграл в лотерею семьдесят тысяч рублей. А сегодня приехал в лотерейный центр оформлять больше миллиона, - рассказал победитель.

Он рассказал, что принимает участие в лотереях уже пять лет, а выигранные деньги планирует потратить на покупку частного дома под Ижевском.

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