Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра 9 августа

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Об усилении ветра в регионе до 15-17 м/с сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Местами по республике сильный северный ветер поднимется уже к вечеру 8 августа и будет дуть всю ночь. Днем 9 августа ожидаются порывы такой же силы.

По шкале для визуальной оценки силы ветра, такая скорость соответствует крепкому ветру, который уже не просто клонит деревья, но и мешает идти.

МЧС рекомендует населению при усилении ветра в помещениях закрыть оконные рамы и форточки, а автовладельцам быть внимательными на дорогах и тщательно выбирать места стоянки транспортных средств.

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