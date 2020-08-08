За лето клещи покусали более 12 тысяч жителей Удмуртии

Фото: pixabay.com

За текущий сезон 12 388 жителей республики обратились в медучреждения с жалобами на присасывание клещей, подробности сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В этом году пострадавших от укусов клещей на 17,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Большинство укушенных – люди взрослые, среди тех, кто подвергся атаке кровососов, только 2 339 детей.

Наибольшее количество обратившихся по-прежнему регистрируется на территории Ижевска – это 52,8% случаев.

Более 8 тыс. клещей лабораторно исследовано на наличие возбудителя клещевого энцефалита, он выявлен в 251 случае (2,9%). При этом привитыми от энцефалита оказались лишь 7,4% пострадавших. Заболели опасной инфекцией 14 жителей Удмуртии, среди них два ребенка.

Уровень зараженности клещей боррелиозом остается на обычном для Удмуртии уровне – возбудитель выявлен в 41,6% паразитов. Клещевым боррелиозом за эпидсезон заболели 10 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- После обработки полей ядохимикатами в Удмуртии массово погибли пчелы

- «Его припарковали на берег и разобрали»: в Ижевске ликвидировали плавучий остров на Воложке