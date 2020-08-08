Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин примет участие в чемпионате России по лыжероллерам

Фото: instagram.com/max_vylegzhanin/

С 9 по 14 августа Максим Вылегжанин будет принимать участие в чемпионате России по лыжероллерам, об этом сообщает портал «Спорт Удмуртии» «ВКонтакте».

- Впервые еду на чемпионат России по лыжероллерам. Еще ни разу не соревновался на скоростных лыжероллерах, тем интереснее, - рассказал спортсмен в своем Инстаграме.

Соревнования будут проходить в Санкт-Петербурге на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово».

В первый день чемпионата женщины пробегут 10 км, мужчины 15 км классическим стилем. В понедельник, 10 августа спортсмены преодолеют аналогичные дистанции в свободном стиле, на среду запланирован спринт свободным стилем, а в четверг состоятся эстафеты. Закроет программу масс-старт классическим стилем у женщин на 15 км, у мужчин — на 30 км.

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