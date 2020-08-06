Ночью 6 августа в Удмуртии искали потерявшегося грибника

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В Удмуртии ночью 6 августа участники поисково-спасательного отряда «Север 18» искали 67-летнего потерявшегося грибника. Об этом сообщили в группе отряда.

- Мужчина ушел в лес из СНТ «Заречье» и не вернулся. На место выехали поисковики с кинологом и собакой, спасатели Глазова и сотрудники полиции. Искали грибника пять групп, спустя некоторое время на мужчину вышли две группы, - говорится в сообщении.

С грибников все было хорошо, его посадили в машину и доставили домой.

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