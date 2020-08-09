Погода в Ижевске 9 августа: сильный ветер и до +21

Фото: Алёна Селезнёва

Доброе, воскресное, утро, Ижевск! На календаре воскресенье, 9 августа. За окном не совсем летняя погода, расскажем, что ждет жителей Удмуртии сегодня.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра 9 августа днем ожидается +19…+21 градус, ночью +10…+12 градусов, без осадков. При этом жителей предупреждают об усилении северного ветра порывами до 15-17 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода 9 августа днем ожидается +18…+20 градусов, пасмурно, ночью +13…+15 градусов, облачно с прояснениями.

Желаем вам отличного выходного!

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