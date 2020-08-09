Статистика по коронавирусу в Удмуртии: 28 новых случаев заражения и 20 человек в тяжелом состоянии

Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии на утро 9 августа зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб республики.

- Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 5 жителей Вавожского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Балезинском, Малопургинском, Можгинском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 273 в удовлетворительном состоянии, 105 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии.

Всего на 9 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 602 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 2 149 человек выздоровели, 55 летальных случаев.

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