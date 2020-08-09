Трехлетний малыш погиб в ДТП на трассе Ижевск-Воткинск

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8 августа около 16:00 на 39 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 29-летняя девушка, водитель машины «Лада-Калина» двигаясь в сторону Воткинска, не справилась с управлением и улетела в кювет с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажир машины – 3-летний мальчик скончался на месте происшествия, еще один пассажир – 8-летний мальчик получил травмы, его отвезли в больницу. Девушка-водитель получила незначительные травмы.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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