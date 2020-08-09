С середины августа в Ижевске в выходные начнет работать троллейбусный маршрут №6

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

В Ижевске с 15 августа по выходным начнет работать троллейбусный маршрут №6. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- В последнее время на наше предприятие поступило множество обращений от пассажиров, с просьбами о возобновлении работы 6-го троллейбусного маршрута в выходные дни. Было принято решение о начале работы, - говорится в сообщении.

Чтобы составить расписание движение маршрута в ближайшее время будет проведено визуальное обследование, а также линейные диспетчеры проведут опрос водителей и кондукторов и будет проанализировано количество перевезённых пассажиров троллейбусами №№9 и 10.

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