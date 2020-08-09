Пенсионер из Удмуртии перевел мошенникам почти 175 тысяч рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

В полицию Балезинского района (Удмуртия) обратился 58-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина с московского номера и представилась сотрудницей банка. После этого она обманным путем предложила ему пройти до банкомата и для предотвращения незаконного перевода денег провести несколько операций. Так потерпевший перевел на несколько номеров 174 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат».

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков. Помните! В банках имеется вся необходимая информация для проведения каких-либо операций с вашими банковскими картами и счетами.

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