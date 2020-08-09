За июль в Удмуртии 2286 медработников получили «коронавирусные» выплаты

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В Удмуртии за июль 2286 медработников получили выплаты за работу с «коронавирусными» больными. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Надбавки выплачены 636 врачам, 1128 работникам из числа среднего медперсонала, 295 – младшего медперсонала, 227 прочим сотрудникам здравоохранения. Общий объем выплат за июль составил 107,7 млн руб. При этом задолженности по выплатам перед работниками отсутствуют, - говорится в сообщении.

По словам замминистра труда и соцполитики Удмуртии Ольги Лубниной, 7 августа выплаты получили 3910 сотрудников социальных учреждений, находившихся на карантине. На эти цели было выделено 99 млн рублей.

Всего на выплаты медикам предусмотрено 459,1 млн рублей, из них 423 млн рублей – средства федерального бюджета, 36 млн рублей – бюджет республики.

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