Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
На утро 9 августа в Удмуртии зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 5 жителей Вавожского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Балезинском, Малопургинском, Можгинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 263,
Воткинск - 26,
Сарапул - 73,
Можга - 269,
Глазов - 57,
Алнашский район - 132,
Балезинский район - 62,
Вавожский район - 32,
Воткинский район - 38,
Глазовский район - 21,
Граховский район - 26,
Дебёсский район - 8,
Завьяловский район - 233,
Игринский район - 30,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 29,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 69,
Можгинский район - 56,
Сарапульский район - 28,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 6,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 9,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.