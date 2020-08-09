Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 9 августа в Удмуртии зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 5 жителей Вавожского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Балезинском, Малопургинском, Можгинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 263,

Воткинск - 26,

Сарапул - 73,

Можга - 269,

Глазов - 57,

Алнашский район - 132,

Балезинский район - 62,

Вавожский район - 32,

Воткинский район - 38,

Глазовский район - 21,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 8,

Завьяловский район - 233,

Игринский район - 30,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 69,

Можгинский район - 56,

Сарапульский район - 28,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 6,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.