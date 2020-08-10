Жительницу Удмуртии накажут за угрозы убийством судебному приставу

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В Удмуртии решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- Судебный пристав, на посту Камбарского районного суда республики, замети, что на территорию суда через въездные ворота. Пристав потребовал у женщины прекратить противоправные действия, но она проигнорировала требования, а в ответ нецензурно выражалась, высказывала угрозы убийством и пыталась ударить пристава, - говорится в сообщении.

Сотрудникам пришлось применить физическую силу, позже нарушительницу передали полицейским.

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