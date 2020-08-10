На улице Карла Либкнехта в Ижевске из-за повреждения сети нет движения троллейбусов №6 и №10

Фото: Рустам Дзуцев

10 августа около 10:30 остановилось движение троллейбусов на улице Карла Либкнехта в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Причиной остановки стало повреждение контактной сети.

На данный момент движение организовано:

- 6 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Воровского - ул.Орджоникидзе - завод Нефтемаш;

- 10 маршрут: пос.Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Воровского - ул.Орджоникидзе - ул.Молодёжная - ул.Труда - ул.Ворошилова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске появился светофор для пешеходов.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 10 августа: 26 новых случаев заражения и 6 человек выздоровевших.