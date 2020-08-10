На перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске появился светофор для пешеходов

Фото: Алена Селезнева

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, о готовности пешеходного перехода на перекрестке улиц Кирова и Горького. Видео он выложил на странице во «ВКонтакте».

- Вы наверняка помните, сколько бурных дискуссий вызвал переход на перекрестке Кирова-Горького. Было принято решение перенести его ближе к улице Кирова, сейчас он уже практически оформлен, буквально через пару дней будет нанесена разметка, - отметил Олег Николаевич.

Ранее начальник информационно-аналитического управления администрации города Анна Сережникова сообщила, что новый пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького станет временной мерой.

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