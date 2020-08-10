За выходные у жителей Удмуртии дистанционным способом было похищено 1,7 млн рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

За прошедшие выходные у жителей Удмуртии похитили 1 740 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В большинстве случаев заявления о хищении денег поступили от ижевчан, а также жителей Воткинска, Можгинского, Игринского и Увинского районов, всего в полицию обратились 20 граждан в возрасте от 23 до 88 лет, - говорится в сообщении.

На данный момент по ряду фактов хищения возбуждены уголовные дела, по остальным проводится проверка.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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