33-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что 18 апреля 2020 года мужчина выпивал в одной из квартир по улице Коммунаров. Позже между ним и одним из участников компании произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил потерпевшего, - говорится в сообщении.

В результате полученных повреждений потерпевший на следующий день скончался в больнице. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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