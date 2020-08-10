Стоящего на пешеходном переходе мужчину в Удмуртии сбили насмерть

Фото: Архив

В Игринском районе (Удмуртия) 8 августа водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 21-летний водитель машины «Фольксваген Туарег» сбил 35-летнего пешехода, который стоял на дороги без цели ее перехода, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход скончался. По факту произошедшего ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За выходные у жителей Удмуртии дистанционным способом было похищено 1,7 млн рублей.

- В пятницу мы рассказывали, что в ижевском пруду вытащили тело женщины. Так вот, следователи начали проверку по факту обнаружения тела.

- На перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске появился светофор для пешеходов.