Новый спасательный пост ОСВОД открыли в Удмуртии

Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии

На Кунянгуртском пруду в Якшур-Бодье (Удмуртия) открылся общественный спасательный пост ОСВОД. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

- 11й пост Общества спасения на водах начал функционировать на Кунянгуртском пруду в Якшур-Бодье. На посту ежедневно с 6 августа 2020 года с 10-00 до 18-00 работают по два добровольца –осводовца, - говорится в сообщении.

Напомним, на водоемах Удмуртии с начала 2020 года погибло 20 человек, из них 12 детей (подробнее).

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