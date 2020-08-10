Удмуртия вошла в топ-10 самых доступных санаториев в августе 2020 года

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Санаторный отдых в Удмуртии вошел в топ-10 самых доступных. Рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф.

Так в десятку регионов, где можно бюджетно отдохнуть в санаториях в августе вошли Саратовская область (1800 рублей), Пензенская область (1930 рублей), Марий Эл (1950 рублей), Ульяновская область (2050 рублей), Мордовия (2200 рублей), Кировская область (2350 рублей), Самарская область (2510 рублей), Удмуртия (2560 рублей), Татарстан (2740 рублей) и Пермский край (2760 рублей).

В стоимость путевки в санаториях Удмуртии (2560 рублей) входит проживание (сутки), питание и лечение.

В среднем в Приволжье санаторно-курортный отдых в конце лета обойдется 2,5 тысячи рублей в сутки.

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