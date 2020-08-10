За полгода численность населения сократилась на 1,6 тысяч человек

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В Удмуртии за полгода численность населения сократилась на 1645 человек. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

- По состоянию на 1 января 2020 года составляла 1501,0 тыс. человек, в том числе городского – 992,2 тыс. человек, сельского – 508,8 тыс. человек. За 6 месяцев 2020 года численность населения республики уменьшилась на 1645 человек (за тот же период 2019 года – убыль составила 2914 человек), - говорится в сообщении.

Также по информации Удмуртстата, за первое полугодие 2020 родилось 7093 ребенка (на 45 меньше, чем в прошлом году), умерло 8927 человек (на 122 меньше, чем в прошлом году), в том числе 32 ребенка в возрасте до 1 года (на 3 ребенка меньше).

За январь-июнь текущего года зарегистрировано 2307 браков (на 841 меньше, чем за тот же период 2019 года).

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