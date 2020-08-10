Дорожники приступили к ремонту последнего участка в 2020 году в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Ижевске дорожники вышли на последний из городских объектов – улицу Саранская, ремонт которых был запланирован в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
- Протяженность участка составляет 634 метра. На данный момент начались работы по разборке старого дорожного покрытия, вынимается грунт, планируется укладка нового основания из щебня и ПГС. После этого будет уложен асфальт, - говорится в сообщении.
Также на участке вдоль улицы Саранская и до улицы Клубная будет полностью обновлен тротуар.
На сегодня из 23 участков дорог Ижевска, которые предстоит отремонтировать в рамках БКАД в 2020 году, сданы 13, еще на 10 объектах ведутся дорожные работы.
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