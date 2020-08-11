Погода в Ижевске 11 августа: ветрено и до +22 градусов

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре 11 августа, вторник. Сегодня синоптики не обещают жары, но есть и плюс – дождя тоже не будет. Пока вы настраиваетесь на рабочий день «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра сегодня днем будет +20…+22 градуса, ночью +8…+10 градусов, без осадков, ветер 8-13 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 11 августа ожидается +19…+21 градусов, ночью +10…+13 градусов, ясно, без осадков.

Желаем вам хорошего дня!

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