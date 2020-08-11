Житель Удмуртии попал в книгу рекордов России

Фото: Сергей Грачев

Житель Удмуртии Михаил Пасынков попал в книгу рекордов России, пройдя наибольшее расстояние скандинавской ходьбой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- 31 мая в городе Воткинске Михаил Пасынков преодолел наибольшее расстояние скандинавской ходьбой за сутки в России. Его результат – 134 км 830 м. Рекорд был зафиксирован судьей первой категории федерации спортивного туризма республики Антониной Митрошиной, - говорится в сообщении.

При этом в 2019 года Михаил уже совершал суточный марафон по скандинавской ходьбе, тогда его результат был 123 км 400 м. А прежний рекорд принадлежал Дмитрию Ерохину из Москвы, который в апреле 2019 года за сутки преодолел 128 км 429 м.

Кстати, на данный момент в Удмуртии более 70 тысяч жителей практикуют ходьбу с палками, порядка двухсот из них – инструкторы.

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