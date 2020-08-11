На перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске начали укладывать асфальт

Фото: Сергей Грачев

7 августа специалисты начали работы по ремонту перекрестка улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Подрядчику предстоит срезать старый асфальт, вывезти строительный мусор. После этого будет уложен асфальт в два слоя. Гарантированный срок на отремонтированный участок 4 года, стоимость работ – более 6 980 тыс. рублей, - говорится в сообщении.

Работы планируется завершить до конца августа.

Напомним, реконструкция путей началась в апреле 2020 года, до этого на участке стали часто сходить с рельсов трамваи. Восстановлению подлежит более 1000 кв. м дорожного полотна.

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