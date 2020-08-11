С начала 2020 года в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 81 жалоба на шум

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В управление Роспотребнадзора по Удмуртии с начала 2020 года поступила 81 жалоба на шум от граждан. Об этом сообщает пресс-служба управления.

- Больше всего жалоб поступило от ижевчан (64,2%) и Воткинска (17,3%). Все обращения были рассмотрены, 12 из них были переадресованы по подведомственности, на 30 обращений даны разъяснения действующего законодательства, по 36 были открыты административные расследования, - говорится в сообщении.

В основном жалобы поступают на шум от систем вентиляции и кондиционеров, которые установлены в магазинах и офисах первых этажей многоквартирных домов.

По фактам выявленных нарушений в ходе проведённых административных расследований Управления составлено 4 протокола об административном правонарушении в отношении юридических лиц по ст. 6.3 и 6.4 КоАП РФ, сумма наложенных штрафов составила 20000 рублей.

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