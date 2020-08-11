В Октябрьском районе Ижевска началось благоустройство сквера имени Тарасова

Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске началось благоустройство сквера имени Тарасова на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Сейчас на территории сквера специалисты начали вырубать аварийные деревья, далее в рамках первого этапа благоустройства территории, уложат брусчатку, газонные решетки, установят 18 светильник и ограждения. Работы планируется завершить до 30 сентября, - говорится в сообщении.

Стоимость работ составляет 4,3 млн рублей. При этом до конца строительного сезона будет выполнен второй этап благоустройства.

Напомним, что Сквер им. В. Тарасова вошел в тройку лидеров рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году по мнению горожан. Всего в этом году в Ижевске будет благоустроено 16 общественных пространств.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- С начала 2020 года в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 81 жалоба на шум.

- Статистика по коронавирусу 11 августа: 26 новых случаев и 25 выздоровевших.