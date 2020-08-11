Мошенники похитили у бухгалтера из Ижевска более 200 тысяч рублей

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В полицию Ижевска обратилась 46-летняя местная жительница – ведущий бухгалтер одного из предприятий с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина убедил ее в том, что с банковской карты женщины пытаются похитить деньги. Чтобы предотвратить незаконный перевод, женщине нужно было все имеющиеся деньги перевести на «безопасные счета». Она поверила и перевела мошенникам 225 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: Не переводите свои денежные средства на неизвестные счета и номера телефонов, даже если вам звонят с номеров, зарегистрированных на территории г. Москвы и представляются сотрудниками банков или иных финансовых организаций. Помните! Сотрудники данных организаций не будут предлагать вам прервать незаконную транзакцию путем перевода денег на посторонние счета.

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