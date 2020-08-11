До выходных горячую воду отключили в микрорайонах Буммаша в Ижевске

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До конца недели горячей воды не будет в микрорайонах Буммаша в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 11 по 15 августа горячую воду отключат в домах по адресам:

- 9-е Января 161, 163, 165, 167, 167а, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179а, 181, 181а, 183, 183а, 185, 185а, 187, 189, 191, 191а, 193, 193а, 195, 195а, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 221а, 231, 231а, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 257а, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269а, 271, 273;

- Ворошилова 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 68, 70, 72;

- Халтурина 150.

Также испытания еще одной части теплосетей Буммаша пройдет с 13 по 28 августа. В этот период не будет горячей воды по адресам:

- Воткинское шоссе 136б, 138, 142, 142а;

- Дзержинского 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 99, 101, 103.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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