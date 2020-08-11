8-летний мальчик пострадал в ДТП на трассе Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

10 августа на 14 километре дороги «Воткинск-Кельчино» Воткинского района Удмуртии произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 44-летний водитель машины «Фольксваген Туарег» улетел в кювет с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажиры – 44-летняя женщина, 17-летний молодой человек и 8-летний мальчик получили травмы.

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