Огромную фигуру Гулливера планируют вернуть в парк Кирова в Ижевске

Фото: Алена Селезнева

В парк Кирова в Ижевске планируют вернуть огромную фигуру Гулливера. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска» со ссылкой на гендиректора Сергея Буторина.

- В 1980-х годах в Парке Кирова стояла очень высокая фигура Гулливера. Проходя под его ногами, нам всем казалось, что мы лилипуты. К сожалению, со временем конструкция стала стареть, она уже была небезопасной, и в какой-то момент ее просто решили демонтировать. Но к счастью, уже сегодня у нас есть проект восстановления конструкции Гулливера, нашелся даже инвестор, - отметил Сергей Викторович.

При этом он сообщил, что работы по восстановлению фигуры пройдут уже в следующем году.

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