ХК «Ижсталь» проиграла команде из Челябинска в контрольной тренировке, посвященной В.С. Тарасову

Фото: Наталья АКИЛИНА

В Ижевске 10 августа состоялся матч между командами «Ижсталь» и «Челмет» в рамках контрольных тренировок, посвященных дню рождения В.С. Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Первая шайба залетела в ворота «Ижстали» уже на третьей минуте, ответ не заставил себя ждать и уже через 6 минут сталевары забили гол. Во втором периоде челябинцы вновь вышли вперед, но «Ижсталь» не сдавалась и спустя две минуты счет сравнялся, однако на этот раз противник быстро ответил еще одной шайбой. Только в середине третьего периоде сталевары смогли сравнять счет. В овертайме победный гол забили гости, - говорится в сообщении.

Матч завершился со счетом 3:4 в пользу «Челмета». Следующая игра состоится с "Нефтяником" 11 августа.

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