Более половины россиян считают, что важно проходить дополнительное образование

Фото: pixabay.com

Более половины россиян отметили важность допобразования. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Так, четверть опрошенных считают, что для их специальности повышение квалификации необязательно, но при этом они самостоятельно развиваются, 12% участников опроса ответили, что им дополнительное образование не нужно.

87% опрошенных считают, что допобразование должно входить в перечень обязанностей всех работодателей. Но 80% респондентов заявили, что готовы ежемесячно тратить на самообразование и развитие не более 5 тысяч рублей, а 15% - до 10 тысяч рублей.

В опросе приняли участие 4,5 тыс. респондентов из всех регионов России.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска: «К началу учебного года школы города будут обеспечены рециркуляторами».

- ХК «Ижсталь» проиграла команде из Челябинска в контрольной тренировке, посвященной В.С. Тарасову.