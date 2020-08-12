Погода в Ижевске 12 августа: без дождей и до +20 градусов

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 12 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометеоцентра сегодня днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ожидается переменная облачность. Синоптики дождей не обещают.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, сегодня будет пасмурная погода. Температура днем +19…+20 градусов.
Желаем вам отличной среды!
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