До 10 лет лишения свободы грозит 19-летнему жителю Удмуртии за хранение наркотических средств в крупном размере

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Глазове (Удмуртия) полицейские задержали 19-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Молодого человека задержали вечером в Глазове, при нем было наркотическое средство массой 884 грамма, полицейским он пояснил, что коноплю собирал в одной из деревень Юкаменского района для личного потребления, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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