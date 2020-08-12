Еще пять новых детсадов откроют в Удмуртии

Фото: vk.com/a.brechalov

Пять новых детсадов откроют в Удмуртии к новому учебному году. Как рассказал глава региона Александр Бречалов, новоселье отметят малыши в Камбарке, Шаркане, селе Сигаево Сарапульского района, деревнях Каменное и Шудья Завьяловского района.

Так, в Сигаево строительство нового здания в микрорайоне села Сигаево по улице Летняя, д. 1. началось в 2019 году. Общая стоимость проекта составила порядка 92 млн рублей. Из них 51,5 млн направлено из средств федерального бюджета, 41,5 млн - бюджет региона.

Фото: vk.com/a.brechalov

Здание будет полностью оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей: совмещенные музыкальный и спортивный зал, собственная прачечная и пищеблок, игровые комнаты, благоустроенная территория.

В Завьяловском районе двери откроют детские сады в деревне Каменное и микрорайоне «Тихие зори» в деревне Шудья. В ноябре малышей начнут принимать в образовательной организации в деревне Хохряки.

Отметим, все объекты возвели в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, к концу 2020 года в Удмуртии завершится строительство двух детских садов на 220 мест в Сарапуле и Ижевске. Также введут в эксплуатацию дошкольные образовательные организации, построенные по типовому проекту на 80 мест, в Воткинске, Алнаши, Вавоже и селе Мишкино Шарканского района.

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