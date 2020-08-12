Ижевчанин обокрал свою жену на 60 тысяч рублей

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37-летний ранее судимый житель Ижевска подозревается в краже денег с банковских счетов супруги, он задержан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Установлено, что в течение полугода, с января по июнь 2020 года, подозреваемый тайно от супруги, пользуясь ее мобильным телефоном, переводил деньги разными суммами на свой банковский счет. Смс-сообщения и уведомления в онлайн сервисах банков удалял, - говорится в сообщении.

Женщина ничего не подозревала. Но когда в магазине не смогла оплатить счет, обратилась в банки за выписками по счетам. Там и выяснилось, что деньги все пропали. Она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета».

За совершенное преступление мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

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