Движение трамваев №№2, 7, и 9 будет закрыто по улице Льва Толстого в Ижевске

Фото: Амир Закиров

В Ижевске 13 августа будет закрыто движение трамваев №№2, 7, 9 по улице Льва Толстого по направлению от магазина «Океан» к улице Тимерязева. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

C 11:00 до 14:00 движение трамваев будет организовано:

№2 маршрут:

- Ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева - Буммаш.

- Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Авангардная - ул.Кирова - Маг. "Океан" - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Промышленная.

№7 маршрут:

К/т "Аврора" - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - К/т "Аврора".

№9 маршрут:

- Ул.Московская - ул.Магистральная - Центр - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева - Буммаш.

- Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Авангардная - ул.Кирова - Маг. "Океан" - ул.К.Маркса - Центр - ул.Магистральная - ул.Московская.

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