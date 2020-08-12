Движение трамваев №№2, 7, и 9 будет закрыто по улице Льва Толстого в Ижевске

Фото: Амир Закиров
В Ижевске 13 августа будет закрыто движение трамваев №№2, 7, 9 по улице Льва Толстого по направлению от магазина «Океан» к улице Тимерязева. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
C 11:00 до 14:00 движение трамваев будет организовано:
№2 маршрут:
- Ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева - Буммаш.
- Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Авангардная - ул.Кирова - Маг. "Океан" - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Промышленная.
№7 маршрут:
К/т "Аврора" - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - К/т "Аврора".
№9 маршрут:
- Ул.Московская - ул.Магистральная - Центр - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева - Буммаш.
- Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Авангардная - ул.Кирова - Маг. "Океан" - ул.К.Маркса - Центр - ул.Магистральная - ул.Московская.
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